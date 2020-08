Per il 5. anno consecutivo tornano in Valle Bavona i giovani volontari di «Workcamp Svizzera». Nell’ambito delle vacanze attive incoraggiate e sostenute dalla Fondazione Valle Bavona, questi ragazzi provenienti da tutto il mondo e guidati da Oliver Schurter e Hermes Lucchini si attivano nella gestione del territorio con interventi di valorizzazione puntuali. Quest’anno, dal 2 agosto e per due settimane i lavori si sono concentrati prevalentemente tra San Carlo, Faedo, Pontid, Foroglio, Ritorto. L’entusiasmo e il grande impegno di tutto il gruppo favoriscono la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio della Valle Bavona. Nel fine settimana i giovani hanno inoltre potuto approfittare dell’iniziativa per conoscere più a fondo la Vallemaggia visitando la regione di Robiei, passeggiando lungo il fondovalle per poi concludere le giornate con una rinfrescata al fiume. Inoltre, nel corso di queste due settimane i volontari sono coinvolti in progetti sociali, culturali ed eco-compatibili che, al contempo, offrono una piattaforma di scambio a livello internazionale. Workcamp Svizzera organizza e promuove soggiorni di lavoro di varia durata, da due settimane fino a diversi mesi, sia in Svizzera che all’estero. Gli addetti ai lavori, la Fondazione e la popolazione ringraziano di cuore chi dedica parte del proprio tempo libero alla salvaguardia della Valle Bavona. Per altre informazioni è possibile visitare il sito www.bavona.ch.