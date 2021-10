Dall’Adriatico a Locarno con tanti sapori in valigia

Dal mare adriatico al lago di Locarno per la nuova serata di S.Pellegrino Sapori Ticino. Ieri sera, al Blu Restaurant & Lounge con Davide Asietti è arrivato Alberto Faccani, 2 stelle Michelin del Magnolia di Cesenatico. Nella valigia tanti veri sapori della sua terra per fare conoscere agli ospiti un po' della Romagna Adriatica. Una cucina pura con piatti ben riconoscibili.

I piatti realizzati da Faccani hanno colpito per bellezza, impeccabile precisione, abbinamenti cromatici e per la magia del gusto. Piatti che raccontano l’amore per la sua terra e per il suo mare, come nel risotto Riviera Adriatica. Un grande tributo al mar Adriatico con una base di frutti di mare, il tutto glassato con una salsa brodetto di quindici pesci diversi con salsa di alghe e cozze. La tradizione romagnola rivisitata in chiave moderna.