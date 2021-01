Di fronte a una crisi si può reagire in due modi. Sedersi aspettando che passi, magari lamentandosi e sperando in aiuti dall’esterno, oppure rimboccarsi le maniche, sfoderare la creatività e cercare di precorrere i tempi. È, quest’ultima, la via scelta da Fabiano Convert, 43 anni, fiorista, che ha deciso di non arrendersi, sfidando la pandemia e dando vita ad un’attività nata come temporanea. «Ma – racconta al CdT – ha avuto talmente successo che ora vorremmo darle continuità». Potrebbe insomma diventare una realtà permanente «Il piccolo artigiano». Così Convert e i colleghi che lo hanno seguito nell’impresa hanno battezzato la loro bottega sociale, alla cui base vi è un’idea molto semplice: unire forze e risorse per dar vita a uno spazio condiviso dove creare e vendere i propri lavori. Lo...