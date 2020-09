Dalla Vigilanza via libera alla Fondazione Epper

Seppur eredi «non esiste alcuna legittimazione» per inoltrare reclamo. Dunque non si entra nemmeno in materia delle censure avanzate. È la decisione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, con sede a Muralto, in merito appunto al reclamo inoltrato da due eredi di Ignaz e Misha Epper contro la decisione del Consiglio dell’omonima fondazione asconese, che con una modifica del proprio statuto ha voluto legittimare la vendita della storica sede (che è anche museo) di via Albarelle ad Ascona.

Una vicenda complicataLa vicenda legata alla vendita della sede è complicata. Il Consiglio di fondazione, ricordiamo, ha deciso vendere la propria sede, che fu l’abitazione dei due noti artisti, all’albergo Eden Roc per una cifra di oltre 3 milioni di franchi. Per farlo doveva però modificare...