Il percorso di S.Pellegrino Sapori Ticino tra i sapori italiani è terminato per questa settimana ospitando uno chef della città più a nord d’Italia. Il 13 ottobre Peter Girtler, due stelle Michelin della Gourmetstube Einhorn (Unicorno) del Romantik Hotel Stafler di Vipiteno è stato ospite di Mattias Roock, una stella Michelin della Locanda Barbarossa al Castello del Sole, Hotel dell’anno 2022 per GaultMillau. Dal panorama mozzafiato delle Alpi alle palme del lago di Locarno, per una cena di grande charme. I piatti di Girtler nascono soprattutto da prodotti locali ed in particolare dal podere dell’hotel, un’azienda agricola in cui vengono coltivate verdure ed ortaggi di stagione e allevate vacche in modo innovativo ed ecosostenibile. Il suo è uno stile particolare in cui mescola classico internazionale e regionalità spinta: così il buonissimo fegato d’oca con prugna, dattero e nocciola. O ancora il Canederlo di speck, nato da una besciamella allo speck, solidificata con l’abbattitore sottoforma di palline, poi impanata e, quindi, bollita, per essere servita su una spuma di burro alle nocciole. Ad accompagnare il tutto, i commensali hanno trovato altrettanta eccellenza nei bicchieri, grazie ad una selezione di vini dell’azienda altoatesina Terlano, vini tradizionali di grande carattere e caratterizzati da particolare aroma, struttura, complessità e densità. Un percorso enologico ad hoc, grazie a una delle principali cooperative di viticoltori dell'Alto Adige, da anni wine partner del Festival, proposti dalla Casa del Vino. Dopo un inizio con Chardonnay Kreuth, Alto Adige DOC 2019 Terlan, si è continuato con Sauvignon Blanc Quarz, Alto Adige DOC 2019 Terlan. A chiudere in bellezza abbinato al manzo, Pinot Nero Riserva Monticol, Alto Adige DOC 2018 Terlan.