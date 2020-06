Damiano Salmina direttore medico del SALVA

Damiano Salmina è ufficialmente il nuovo direttore medico Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). La nomina è stata ratificata di recente dal comitato dell’Associazione SALVA, dopo che Salmina era entrato in funzione ad interim il 16 marzo scorso, subentrando al dottor Michael Llamas.

Damiano Salmina, classe 1979 e domiciliato a Maggia, ha iniziato la propria collaborazione con il servizio quale soccorritore volontario oltre venti anni fa, dando avvio a una carriera che lo portò a intraprendere gli studi di medicina e in seguito a scegliere il percorso di medico internista e d’urgenza, fino a ricoprire l’attuale ruolo di caposervizio del pronto soccorso dell’ospedale di Locarno. «Formuliamo al dottor. Salmina i nostri migliori auguri per questa nuova sfida professionale all’interno del nostro ente», scrive il comitato in una nota. «Al dottor Michael Llamas vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni, dapprima in qualità di medico senior e successivamente in qualità di direttore medico del servizio.».