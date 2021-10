Daniele Bianchetti nuovo presidente del Kiwanis club di Locarno

Il Kiwanis club di Locarno ha un nuovo presidente: Daniele Bianchetti. Nominato negli scorsi giorni in occasione della cerimonia di insediamento del nuovo comitato svoltasi all’Hotel Belvedere, l’ex direttore delle scuole medie di Locarno 1 succede all’avvocato Piero Mazzoleni. Da più di quarant’anni, il Kiwanis club opera a favore dei bambini e dei giovani mettendo le proprie risorse a disposizione sia come finanziatore sia come ente di supporto di progetti formativi e di crescita a carattere regionale e internazionale.