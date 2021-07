Si esca dall’impasse. E il prima possibile. Questo il fermo invito scaturito dalla riunione di lunedì sera del Consiglio comunale di Losone, che praticamente all’unanimità ha votato una risoluzione sulla questione dell’ex caserma, la cui riconversione pianificatoria – lo ricordiamo – è stata di recente bloccata da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) in seguito a un ricorso sulla variante di PR adottata dallo stesso Legislativo. A proporre la discussione sul tema è stato, in entrata di seduta, il liberale radicale Gianluigi Daldoss, prendendo la parola a nome dei capigruppo. Un qui pro quo di comunicazione con la Sinistra non ha però permesso a quest’ultimo gruppo di discutere del tema in tempo utile al proprio interno, per cui i suoi rappresentanti hanno votato a titolo...