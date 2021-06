Inizia – o meglio non inizia – con un colpo di scena il processo a carico del giovane di nazionalità tedesca, ma residente a Zurigo, accusato dell’uccisione della 22.enne inglese il cui corpo privo di vita fu rinvenuto nel bagno della camera 501 dell’albergo La Palma au Lac di Muralto il 9 aprile 2019.

Il dibattimento, che avrebbe dovuto aprirsi domani, è stato rinviato a data da stabilire. Poche le informazioni che trapelano sui motivi dell’aggiornamento del processo. In una nota del Tribunale si spiega che il rinvio è da ricondurre a risultati di laboratorio su alcune tracce agli atti, ordinati dal presidente della Corte delle assise criminali Mauro Ermani, e ricevuti solo oggi. Emerge dunque «la necessità di ulteriori approfondimenti scientifici presso un laboratorio esterno, i quali non hanno potuto essere ordinati anzitempo», conclude la nota.