Non solo ciclismo. Che, comunque, sarebbe già non poca cosa. Ma anche tanta atletica leggera. Il «Velodromo Ticino», previsto nel Locarnese, ha ricevuto l’appoggio del Consiglio degli Stati, che ha stanziato quasi 80 milioni a favore della promozione dello sport. In particolare circa la Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). Impianti tra i quali, appunto, spiccano il PSE di Cornaredo (a proposito vedi a pagina 13) e la «casa del ciclismo», come è stato riferito dal relatore commissionale Hannes Germann (UDC/SH).

Fermandoci sulle rive del Verbano, dunque, la struttura che avrà un costo stimato finora di 17, di cui al massimo cinque finanziati dal CISIN, sarà un impianto polisportivo per il ciclismo su pista e per l’atletica leggera. Avrà infatti corsie di 250 metri...