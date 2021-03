In relazione al party organizzato nella notte alle scuole medie di via Varesi a Locarno, sono state individuate, fermate, interrogate e in seguito denunciate sette persone. Lo ha comunicato la Polizia cantonale. Si tratta di due 40.enni, un uomo e una donna svizzeri domiciliati nel Locarnese, un 53.enne e una 29.enne cittadini svizzeri domiciliati nel Bellinzonese, un 55.enne, un 23.enne e una 20.enne cittadini italiani residenti in Italia. Il 55.enne in questione è Davide Lacerenza (di cui abbiamo parlato qui).