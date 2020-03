Giuria quasi pronta Ma le informazioni fornite dall’Esecutivo non finiscono qui: «Alla fine del corrente mese di marzo, infatti, la speciale giuria presieduta dal sindaco Ottavio Guerra e coordinata dall’architetto Fabio Giacomazzi sceglierà il progetto vincitore del concorso di architettura per la costruzione delle nuove stazioni di partenza e di arrivo delle funivie». I concorrenti, ricordiamo, sono stati scelti fra sei studi di architettura della regione, «che sapranno certamente proporre delle soluzioni innovative e allo stesso tempo armoniose con il paesaggio delle Centovalli». Il concetto alla base dell’architettura di questi stabili mira alla realizzazione di impianti confacenti alle esigenze della popolazione locale, in particolare delle frazioni di Pila e Rasa che non sono servite da una strada, ma che beneficeranno anche in futuro del trasporto pubblico efficiente garantito dalle funivie.

Soluzioni per gli abitanti

L’Esecutivo comunica infine «che si sta lavorando per garantire l’accessibilità a Rasa e Pila durante l’interruzione del servizio per la sostituzione degli impianti». In accordo con il costruttore delle funivie, si stanno organizzando voli in elicottero regolari durante la settimana per i domiciliati. «Ad ogni modo, l’attuale trasporto continuerà almeno sino al 30 novembre 2020. L’entrata in funzione delle nuove funivie è prevista per la primavera 2021», conclude la nota.