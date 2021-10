Mobilità e benessere

«L’idea non è di sistematizzarlo e imporlo sempre, ma di farlo in accordo, dove ha senso, laddove nelle zone abitate non è ancora introdotto questo limite in maniera generalizzata», spiegano ancora i Verdi. «La velocità notturna di 30 km/h è una nuova misura che contribuisce a posizionare Locarno come una città dinamica, moderna e progressista, conciliando la mobilità e il benessere dei suoi residenti». Una misura «persino sostenuta da una legge, dalla giurisprudenza e dalla Camere federali», concludono i mozionanti.