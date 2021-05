L’Esecutivo, però, si legge nel preavviso sull’atto, «apprezza l’idea di fondo di relazionare ogni nascita al rispetto dell’ambiente». Per questo al Consiglio comunale è indirizzata una controproposta, che consiste nella creazione di un fondo speciale nel quale versare dieci franchi per bambino o bambina nati a Locarno (sono un centinaio all’anno), destinando il denaro allo sviluppo del patrimonio verde pubblico locarnese, per operazioni come rimboschimenti o nuove piantagioni. Fra l’altro nel cassetto del Municipio vi sono già alcuni progetti concreti in tal senso. Come la terza fase del Parco delle camelie (anticipata tempo fa dal CdT), nel cui ambito nei prossimi due anni saranno messe a dimora diverse centinaia di piante pregiate, coltivate e cresciute nelle serre cittadine. Sono inoltre previste piantagioni nei giardini Rusca e Pioda e nel parco di palazzo Morettini. Difficile, però, abbinare ogni nuovo albero messo a dimora al nome di un neonato. Ma il Municipio intende comunque avvicinare in qualche modo i cittadini alla tematica.