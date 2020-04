Le misure restrittive introdotte in Ticino stanno piano piano dando dei frutti ma i «toni trionfalistici da “campioni” del mondo utilizzati durante la conferenza stampa di qualche giorno fa, proprio nell’imminenza delle ferie pasquali, sono però stati verosimilmente travisati da molte persone anche oltre Gottardo e oggi non aiutano certo a tenere le briglie ferme», scrive il presidente del PPD e granconsigliere di Cevio Fiorenzo Dadò in un comunicato stampa in cui vengono annunciate alcune iniziative per sensibilizzare gli eventuali turisti.

«Diversi comuni ticinesi, in particolare delle valli o delle zone turistiche, hanno scritto una lettera indirizzata ai proprietari di case secondarie per suggerire di non venire in vacanza, chiedendo un po’ di comprensione. Tuttavia, dalle testimonianze di chi vive in questi luoghi e da un’osservazione della realtà, si nota che tutto ciò non è bastato e i primi turisti sono già arrivati. Le case secondarie nel nostro Cantone si stanno riempiendo, di svizzeri tedeschi, ma anche di ticinesi e iniziano a circolare i primi camper», scrive Dadò. «L’assenza di un intervento incisivo e perentorio da parte della Confederazione, quale ad esempio il divieto di transito, oppure anche solo il divieto di affittare appartamenti e case di vacanza (come purtroppo sta avvenendo in Ticino) e di occupare le proprie abitazioni secondarie, ha di fatto reso vani buona parte di questi sforzi».

Come agire quindi?, si domanda il granconsigliere. «A questo punto, dato che il Consiglio federale non ha saputo intervenire in modo deciso, non ci resta che tentare di sensibilizzare la popolazione e i vacanzieri, attraverso messaggi forti e immagini anche crude, ma reali, (...) ho fatto preparare personalmente questi striscioni in grande formato (vedi foto) per un’accoglienza responsabile dei visitatori che, nostro malgrado, raggiungeranno il Ticino e la nostra valle. Dispiace dover usare toni e immagini così forti e dolorose per far riflettere sul risvolto drammatico che possono avere i nostri comportamenti irresponsabili, ma molta gente, purtroppo, sta attenta e a casa solo se ha paura di ammalarsi, finire all’ospedale e addirittura morire. In Valle Maggia ci difendiamo come possiamo, dovrebbero farlo anche gli abitanti delle altre zone turistiche del Cantone», conclude Dadò.

