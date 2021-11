Nuovi campanelli d’allarme

Tuttavia, si avvertono i campanelli d’allarme di un impatto sociale della pandemia a medio termine. E si teme che le conseguenze a lungo termine debbano ancora manifestarsi pienamente. «Queste rischieranno di accentuare tendenze profonde di fragilizzazione della società, in atto da tempo: mercato del lavoro sempre più precario, isolamento delle persone, difficoltà nelle relazioni familiari e mancanza di prospettive per i giovani (per citarne solo alcune)», continua la nota. Per molte persone, il futuro resta quindi incerto. «Tutti gli enti presenti si sono impegnati a continuare a lavorare in collaborazione e in sinergia, monitorando la situazione, per poter intervenire tempestivamente. La fase emergenziale ha condotto molte famiglie e individui in una situazione di accresciuta vulnerabilità. Si acuiscono, per esempio, i casi di indebitamento e le difficoltà a fare fronte ai bisogni sociali familiari, con minori strategie e riserve per affrontarle». Oltre all’aiuto concreto, è stata evidenziata l’importanza di un puntuale accompagnamento delle persone nel raggiungere maggiori competenze e autonomie. E per ristabilire le relazioni umane, rese più precarie dall’isolamento vissuto nei mesi passati.