Il problema è sotto gli occhi di tutti. Anche delle autorità, che stanno reagendo a una situazione eccezionale, ma che va affrontata. Il lungolago di Muralto, il più battuto di tutta la Svizzera, è preso d’assalto in queste giornate, e serate, di bel tempo. Soprattutto nei weekend. Una frequentazione esacerbata dalle misure in vigore per arginare la diffusione del coronavirus. Non essendoci molte alternative, infatti, la gente tende e ritrovarsi proprio sul lungolago. Anche di notte, con gruppi di giovani che consumano alcolici e schiamazzano, disturbando non poco sia gli abitanti della zona sia i turisti che alloggiano negli alberghi. Senza parlare della sporcizia abbandonata sul suolo pubblico. Grande, appunto, anche il problema dei rifiuti, venuto alla ribalta grazie a un video girato l’altro...