Divertimento in sicurezza a Cardada-Cimetta

Concluse le consuete revisioni annuali, che hanno portato al rinnovamento della parte elettrica e tecnica della seggiovia e non solo, riapre per la stagione invernale la stazione di Cardada-Cimetta. La montagna locarnese, oltre a un panorama mozzafiato in una cornice unica che si affaccia sul Lago Maggiore e le sue valli, offre un ampio ventaglio d’attività. Come due parchi slitte (uno a Cardada, l’altro a Cimetta) per i più piccoli, escursioni con o senza ciaspole o le racchettate al chiar di luna. A proposito di queste ultime, sono già definite le sei date disponibili tra gennaio, febbraio e marzo e l’iscrizione è obbligatoria a [email protected] Il pacchetto comprende il biglietto Orselina-Cardada, la guida, la cena e la cabina notturna in discesa.

Tra le novità di questa stagione, da segnalare la possibilità di noleggiare le racchette da neve presso le casse di Orselina a 20 franchi al giorno (più deposito di 50 franchi). Con la Winter Promotion, inoltre, con il biglietto Cardada-Cimetta si beneficia di uno sconto del 50% sull’entrata alle piscine del Lido Locarno. E viceversa. Senza dimenticare che durante tutto l’anno, i detentori dell’abbonamento metà prezzo o di quello generale delle FFS beneficiano del 50% sulla tariffa ordinaria. Mentre i domiciliati dei Comuni azionisti godono di una riduzione del 35% sul biglietto di andata e ritorno.

Tornando alle attività, la destinazione di Cardada-Cimetta è anche un privilegiato punto di partenza per indimenticabili voli in parapendio e, se il sentiero lo permette, per escursioni in mountain bike.

Sul fronte della gastronomia, invece, i ristoranti/capanne della montagna propongono varie prelibatezze ticinesi, approfittando nel contempo del panorama e del clima mite mediterraneo anche durante la stagione più fredda dell’anno.

Con il label “clean&safe”, infine, sulla montagna locarnese si garantisce particolare attenzione alla salute degli ospiti, nonché dei dipendenti. Pertanto, si conferma l’impegno a rispettare il piano di protezione che comprende le norme di igiene, oltre all’obbligo di indossare la mascherina protettiva nella cabina della funivia e nelle aree chiuse. Ulteriori informazioni, ad esempio sugli orari della funivia, si trovano sul sito www.cardada.ch.