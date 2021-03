Nel suo atto il PS ricorda come due mesi fa abbia preso avvio il processo che vede alla sbarra Chiappini con le accuse di truffa, falso in opere d’arte e ricettazione. Fra gli imputati anche un altro locarnese, l’artista Pedro Pedrazzini, proprietario di una delle opere esposte, che sarebbe stata presentata nonostante si fosse a conoscenza della sua contraffazione. Il rinvio a giudizio dell’ex funzionario cittadino risale peraltro al 2019 e i socialisti chiedono come mai il Municipio non abbia approfondito la questione già a quell’epoca, sospendendolo immediatamente dalle sue funzioni e richiedendo all’Italia gli atti istruttori.

Secondo gli inquirenti italiani, poi, l’ex direttore avrebbe fatto figurare un compenso inferiore per la mostra genovese per non doverlo dichiarare a Locarno fra le attività accessorie, sottolinea il PS. L’interpellanza torna anche sul riordino dei magazzini affidato a Chiappini quando era in carica. Operazione durante la quale, secondo il PS, sarebbero stati mandati al macero importanti materiali (cataloghi e video). Infine, visto che la nomina del successore dell’ex direttore ormai in pensione non è ancora avvenuta, si chiede come saranno approntate le mostre per il 2021 e se la Città si rivarrà per il danno subito nel caso in cui Chiappini dovesse essere giudicato colpevole.