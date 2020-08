È stata installata di recente sul Pizzo Zucchero, a meno di 30 minuti a piedi dall’arrivo della funivia Zott-Salei e dalla capanna Salei, in Valle Onsernone, un’altalena Swing the World, assemblata dai giovani Fabio Balassi ed Elisa Cappelletti. Dall’altalena si può arrivare in un’oretta di passeggiata circa anche al laghetto di Salei. La realizzazione del progetto è frutto della collaborazione tra il Comune e il Patriziato di Onsernone, con l’aiuto e il coordinamento della nuova Antenna ERS Centovalli-Onsernone-Pedemonte, con il suo responsabile Elia Gamboni. I promotori tengono inoltre a sottolineare anche il prezioso sponsoring per la costruzione della struttura di sostegno, realizzata gratuitamente dalla ditta con sede in valle Mancini Massimo, che si occupa di giardini e di manutenzione forestale, aiutata dalla ditta di trasporto Heli-TV.