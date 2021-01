In relazione al rinvenimento del corpo senza vita di una 22enne cittadina inglese a Muralto, il Ministero pubblico comunica che sono giunti a conclusione gli accertamenti penali. La Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha in particolare rinviato a giudizio, dinanzi alla Corte delle assise Criminali, un 30enne cittadino germanico residente nel canton Zurigo, fermato il 09 aprile 2019 da agenti della Polizia cantonale. Le principali ipotesi di reato sono quelle di assassinio, omicidio intenzionale, subordinatamente omicidio colposo, appropriazione indebita, truffa, ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale, falsità in documenti, contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.