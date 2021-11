Si cerca in Alta Vallemaggia la donna scomparsa da Ascona lo scorso 2 novembre. Le ricerche coordinate dalla Polizia cantonale, che vedono impegnati anche gli uomini del Soccorso Alpino Svizzero e la REGA, sono continuate anche nella giornata di oggi e si sono svolte in alta Vallemaggia. Infatti, stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, il veicolo della 71.enne svizzera sarebbe stato trovato in zona ed anche l'ultimo segnale del suo telefono cellulare porta nei boschi tra Cevio e Bosco Gurin. Oltre alle ricerche da terra sono stati svolti diversi sorvoli con l'elicottero e mediante un drone in dotazione alla Polizia cantonale.