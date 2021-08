Dopo aver silenziato la strada si cerca maggior sicurezza

Cugnasco-Gerra a tutto tondo, tra traffico e approvvigionamento idrico. Due temi che, apparentemente, sembrano slegati. Ma che, nella realtà delle cose, possono anche intersecarsi. Ed è così che, se da un lato il Cantone ha reso noto il programma degli interventi di risanamento fonico delle strade cantonali per il periodo 2022-2024, includendo le ultime tratte mancanti proprio sull’arteria di collegamento tra Locarnese e Bellinzonese che attraversa Cugnasco-Gerra, dall’altro il Municipio ha chiesto una dilazione dei tempi.

La cantonale, ricordiamo, negli anni scorsi aveva guadagnato più volte gli onori delle cronache, non solo per il traffico, ma anche per i rumori da quest’ultimo generati, facendo addirittura – in particolare al passaggio dei mezzi pesanti – tremare i muri delle case affacciate...