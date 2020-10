Non solo il sindaco, ora anche il vice. Se Tiziano Ponti, ancora alla guida del Municipio di Gambarogno fino alle prossime elezioni, aveva già annunciato lo scorso anno la sua intenzione di non ricandidarsi, il socialista Eros Nessi figurava invece ancora nella lista del suo partito. Ora, però, ha cambiato idea e il prossimo aprile non sarà più in lista. Di chi prenderà il suo posto si discuterà giovedì, alle 20, nel salone comunale di Magadino, in occasione dell’assemblea sezionale. La Sinistra gambarognese sarà anche chiamata a prendere atto di alcune altre rinunce riguardanti la lista per il Consiglio comunale. Nessi, lo ricordiamo, sedeva nell’Esecutivo di sponda sinistra fin dalla nascita del Comune unico, in particolare come responsabile dei dicasteri educazione, previdenza sociale, territorio Piano regolatore e pianificazione. Oltre che per l’attività politica, il vice sindaco uscente è anche noto per i suoi oltre quarant’anni di impegno professionale nel mondo della scuola. In particolare, dal 1994 al 2015 è stato ispettore del VI circondario.