Chiusa dallo scorso 7 ottobre a causa della grossa frana staccatasi dal versante montano a Camedo, è stata riaperta questa sera, a senso alternato, la strada cantonale delle Centovalli. D’ora in avanti, durante le fasi di cantiere, il traffico sarà regolato da semafori. Anche per andare incontro alle esigenze dei molti frontalieri che transitano quotidianamente lungo l’arteria, il passaggio sarà possibile durante determinate fasce orarie. In particolare i veicoli avranno via libera il mattino dalle 5.30 alle 8, sul mezzogiorno fra le 12.30 e le 13.30 e la sera, dalle 17 alle 20. A segnalarlo è il Dipartimento del territorio, che ringrazia sia l’utenza che la popolazione per la comprensione e che prosegue i lavori per lo sgombero e il ripristino, dopo che sulla strada si erano riversati oltre duemila metri cubi di materiale.