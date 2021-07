Il «day after» della bomba d’acqua che ieri ha colpito l’Alta Vallemaggia e la Val Bavona è tutto un andirivieni di camion ed escavatori per sgomberare la frana che ha interrotto la strada consortile per la frazione di San Carlo. Sul posto anche la sindaca di Cevio, Moira Medici, per un sopralluogo dopo la riunione, stamattina, della «task force» intervenuta per valutare i danni. «Entro 3/5 giorni la viabilità da e verso la frazione di San Carlo sarà ripristinata grazie alla costruzione di una pista provvisoria accanto al fiume», ci dice, specificando che, contrariamente a quanto segnalato inizialmente, il ponte non è crollato, bensì è stato un altro tratto della strada consortile che è stato travolto dalla frana . «Per una valutazione dei danni è ancora prematuro esprimersi, l’importante è che non ci siano state conseguenze per i residenti e i turisti», sottolinea. «Si sta sistemando anche la zona della Monda dove ci sono stati altri scoscendimenti e allagamenti», precisa.