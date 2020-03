Il lupo è tornato. A sei mesi quasi dall’ultima predazione (il 22 agosto, sopra Airolo, vennero uccise sette pecore), il predatore ha colpito lo scorso 10 febbraio sull’Alpe Canaa, in Vallemaggia, ad oltre 1.800 metri di altitudine. A finire tra le sue fauci è stata una capra, come riporta la pagina Web dell’Ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del territorio. Le analisi del DNA eseguite dal laboratorio di Losanna hanno stabilito che si tratta, proprio, del temuto mammifero. Non è dato a sapere se si tratti tuttavia dello stesso esemplare che in estate, in quattro distinti attacchi, aveva sbranato 41 pecore in Val Canaria facendone fuggire altre 29 (si veda il CdT del 4 marzo).

Dopo l’ultimo attacco in alta Leventina il lupo aveva fatto perdere le sue tracce in Ticino. A tal punto che fra gli allevatori si credeva che potesse essere lo stesso animale soppresso, in quanto malato, a metà febbraio nel canton Turgovia, dopo che aveva effettuato dei «raid» anche nel canton San Gallo tanto che era stato fotografato a Rossrüti (frazione di Wil). E che fosse sempre lo stesso che aveva mietuto vittime ad Andermatt (valle di Unteralp) fra luglio e agosto. Ora, come detto, un esemplare è tornato in azione. Per fortuna, almeno, pare meno famelico degli scorsi mesi, avendo ucciso solamente una capra. Va comunque detto che gli animali in questo periodo sono ancora in stalla. L’attenzione dovrà tornare vigile quando gli ovini torneranno al pascolo in montagna durante la bella stagione.