Dopo tredici anni i conti tornano in rosso

Dopo 13 risultati utili consecutivi, il Consuntivo 2019 di Locarno fa segnare un deficit d’esercizio di 859.287 franchi, invece di un sostanziale pareggio messo a preventivo. «Essendo negativo, ovviamente il risultato non può soddisfarci», ha esordito il sindaco Alain Scherrer durante un incontro con la stampa. «Ma va comunque contestualizzato», ha aggiunto. Si sono infatti registrate diverse uscite non preventivabili, «che quindi non sono strutturali», e anche una stagnazione del gettito d’imposta rispetto a quanto ipotizzato. Su quest’ultimo punto il capo del Dicastero finanze, Davide Giovannacci, ha ammesso una certa preoccupazione. «Cerchiamo di combattere questa tendenza con investimenti da un lato redditizi e dall’altro volti a migliorare la qualità di vita, in modo da attirare maggiori contribuenti». Proprio sul fronte degli investimenti, Scherrer ha dunque sottolineato che la Città li ha sempre voluti mantenere su buoni livelli. E continuerà a farlo. Certo, a seguito dell’emergenza sanitaria, e di riflesso economica, in futuro si dovranno riorientare le priorità. «Il piano finanziario è in preparazione», ha assicurato Giovannacci.

Spese comunque in calo

Giovannacci non ha comunque nascosto qualche motivo di soddisfazione in merito al Consuntivo. «Tutti sanno che le spese di un Comune sono vincolate per la stragrande maggioranza», ha spiegato. «Ma nonostante questo siamo riusciti a diminuire le uscite del 7% rispetto all’anno precedente». In totale, dunque, le uscite sono ammontate a 87,5 milioni circa, mentre le entrate a 86,7 milioni.

Il risultato negativo di circa 900.000 franchi, va detto, è stato ottenuto utilizzando 1,1 milioni circa di sopravvenienze d’imposta. Anche negli anni scorsi, e in modo ancora più marcato, si era attinto al tesoretto accumulato nel recente passato. Senza un agire simile, infatti, nel 2018 il risultato non sarebbe stato positivo, ma addirittura in rosso di 3,2 milioni. Quindi, il Consuntivo 2019 non viene letto dal Municipio come particolarmente negativo.

A incidere sulle uscite, in particolare spese non preventivabili sul fronte del personale (+ 905.572 franchi) e per beni e servizi (+ 1,5 milioni circa). Mentre alle entrate si sono registrati minori introiti da multe e posteggi, dovuti all’introduzione dell’App per il pagamento degli stalli e alla mancanza del Multaphot alle Cinque vie.

Le tasse immobili

Tornando alle imposte, queste come detto risultato stagnanti. Il gettito delle persone fisiche (sebbene si tratti di una valutazione prudenziale) si attesta ormai attorno ai 29,7 milioni di franchi. Mentre quello delle persone giuridiche è di 6,9 milioni. Le sopravvenienze, inoltre, oggi sono praticamente terminate e in futuro non si potrà più attingere a questo fondo per far quadrare i conti.

La pandemia farà il buco?

Conti che nel 2020, e forse anche in quelli successivi, sarà davvero complicato mantenere sui livelli attuali. Sebbene non sia ancora possibile quantificare le ripercussioni finanziarie dell’emergenza sanitaria, è certo che queste ci saranno. «Stiamo lavorando a due scenari. Uno pessimistico e l’altro realistico-ottimista», ha spiegato il responsabile dei Servizi finanziari, Gabriele Filippini. Scenari che per ora parlano di un deficit compreso tra i 5 e gli 11 milioni di franchi.

L’emergenza sociale

L’inontro di ieri, infine, è stato anche l’occasione per stilare un bilancio del lavoro svolto durante i mesi di picco della pandemia. Ronnie Moretti, a capo del Dicastero socialità, ha spiegato che il progetto «State a casa» ha permesso di portare la spesa per 600 volte a casa di 200 persone. Il tutto grazie a un ventina di dipendenti e a una trentina di volontari. «Oggi abbiamo solo 5 utenti», ha aggiunto. «Quindi alla fine del mese il servizio sarà interrotto e questi saranno aiutati mediante soluzioni alternative». Circa 600, poi, gli anziani contattati dalla polizia per sondare bisogni e problemi.

Quanto avvenuto avrà però «importanti strascichi». «Già ora il numero di disoccupati sta aumentando. Dunque è da prevedere una forte crescita delle domande d’assistenza nel prossimo futuro», ha concluso Moretti. «Sarà importante approntare misure appropriate e coordinarle con quelle cantonali».

Gli investimenti

Infine, tornando al Consuntivo, da rilevare che nel 2019, seppur meno di quanto preventivato, la Città ha investito una buona cifra, che al lordo dei sussidi ammonta a 10,5 milioni, tra manutenzioni e rifacimenti stradali, riqualificazioni varie e ammodernamento della videosorveglianza. Per vari motivi, vedi anche ricorsi, alcuni progetti non hanno però potuto decollare, come quello di via Luini.

