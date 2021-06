È una situazione assai particolare quella venutasi a creare alla Clinica Santa Chiara di Locarno. Una situazione che con buona probabilità sarà materia per avvocati esperti di diritto societario. E forse anche per il Pretore di Locarno.La Clinica Santa Chiara SA, in pratica, si trova in questo momento con due Consigli d’amministrazione. Uno composto dai vertici – con alla testa i dottori Maurizio Caporali e Adrian Sury – che mercoledì hanno annullato l’assemblea in programma, aggiornandola al 23 luglio, volendosi prendere il tempo per riflettere serenamente sul futuro dell’istituto di cura alla luce di una mutata e, stando a quanto annunciato, assai migliore situazione finanziaria. L’altro Consiglio d’amministrazione, invece, è quello nominato dalla maggioranza degli azionisti, che ha scelto...