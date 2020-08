Dove abito? Dentro un’opera d’arte numerica

È probabilmente la più grande opera d’arte all’aperto del cantone. Di certo è la più grande opera d’arte ticinese... abitata. Stiamo parlando dell’elemento numero 265 del progetto di arte concettuale From «0» to Infinity, ideato dall’artista losonese Paolo Grassi. Un tassello decisamente imponente, dal quale sono stati tolti i veli proprio in questi giorni a Cadenazzo e che ha già suscitato parecchia curiosità. Tanto più che si affaccia proprio sul trafficatissimo asse sopracenerino di sponda sinistra del Ticino, dove transitano quotidianamente circa 30 mila veicoli. E a proposito di assi, il sodalizio nato fra lo stesso Grassi e il promotore immobiliare e architetto Daniele Pronzini (fra l’altro realizzatore dell’edificio che a Cadenazzo integra l’opera d’arte) ne creerà uno ideale attraverso...