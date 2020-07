Circolare in questi giorni nella rotonda di piazza Castello a Locarno poteva essere inquietante. Bastava distrarsi un attimo e spostare lo sguardo verso il centro della rotatoria per trovarsi di fronte il muso di un brontosauro dagli occhi vivaci e intento a scuotere la testa. Allucinazioni? Assolutamente no. Solo le prove generali di quella che le autorità cittadine, gli operatori turistici e gli organizzatori (la GE Events di Gabriele Censi) hanno presentato come l’evento estivo della città. «Là dove non ruggirà il Pardo del Locarno Film Festival – ha chiosato Benjamin Frizzi, direttore marketing dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli – lo faranno i dinosauri». Accanto a lui e a Censi, a presentare il «Dinosaurs Park» il sindaco di Locarno Alain Scherrer, il direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta, la curatrice dell’esposizione Vania Tonello e la paleontologa (attiva al museo dei fossli del Monte San Giorgio) Paola D’Agostino. È stata quest’ultima a condensare l’entusiasmo dei presenti per la mostra, offrendo uno spaccato di un mondo affascinante, «rispeto al quale noi siamo nuovi, recentissimi». L’esperta (grazie alla quale sarà possibile effettuare visite guidate, da prenotare) ha definito «scientificamente molto curati e aggiornati» i grandi e impressionanti rettili semoventi.