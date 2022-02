Grandi adesivi a forma di draghi e mostri ognuno con un codice QR mimetizzato nel disegno. Li ha affissi, in via sperimentale, il Comune di Losone al parco giochi Rivercegno nell’ambito della campagna «Privacy Playground» promossa dalla fondazione Protezione dell’infanzia Svizzera per sensibilizzare sui rischi di condividere in rete foto e video di bambine e bambini. Ma a cosa servono questi adesivi? Presto detto: quando un genitore scatterà una foto della propria bambina o bambino con il telefono, inquadrando uno degli adesivi, apparirà un messaggio che indirizzerà alla pagina di approfondimento di «Privacy Playground».

In questo modo, prima che si abbia occasione di caricare la foto sui media sociali, si sarà informati sui pericoli che si incorrono, quando si pubblicano in rete contenuti sensibili quali foto e video dei propri figli. La fondazione elvetica ricorda che ci sono persone che raccolgono questi contenuti e li utilizzano in contesti sessuali. In altre situazioni le foto e i video, soprattutto di scene imbarazzanti, possono essere rielaborati e provocare anche gravi atti di cyberbullismo, quando le bambine e i bambini crescono. Se poi le immagini sono accompagnate, anche involontariamente, da dati sensibili, come il luogo di domicilio, i soprusi rischiano di trasferirsi, nei casi peggiori, all’ambiente reale. Infine, non bisogna neppure sottovalutare la possibilità che le foto e i filmati siano sfruttati in software per il riconoscimento facciale.

Posizione centrale

Il parco Rivercegno si presta particolarmente bene al lancio in via sperimentale della campagna di sensibilizzazione a Losone, poiché si tratta di uno dei parchi giochi più centrali presenti sul territorio comunale e le sue infrastrutture offrono le adeguate superfici per gli adesivi. Da diversi anni il Municipio losonese, rammenta il comunicato stampa con il quale si annuncia il lancio dell’iniziativa, è impegnato a garantire un ambiente sicuro alle bambine e ai bambini che vivono nel Comune. Già nel 2017 i parchi gioco di Losone sono stati oggetto di una campagna di sensibilizzazione sui danni del fumo nelle scuole e nei parchi pubblici. «Purtroppo, i rischi a cui sono esposti i più giovani ormai non si limitano più al contesto reale, ma toccano anche lo spazio virtuale. È, quindi, fondamentale che le famiglie siano consapevoli le scelte che si fanno on line possono avere degli effetti nella vita di tutti i giorni» conclude la nota stampa.

