Il 20.enne che sparò alla giovane ex compagna la sera del 21 ottobre a Solduno nei mesi precedenti l’aveva seguita anche in vacanza, in Toscana, scegliendo persino lo stesso albergo dove la 22.enne alloggiava con i familiari. Sono questi i nuovi dettagli che emergono dal profilo del 20.enne svizzero-tedesco e di cui ne dà notizia la RSI. L’emittente di Comano riferisce anche che prima di andarsene, il 20.enne tagliò le gomme dell’auto dei parenti. Fu allora che la famiglia decise di rivolgersi alle autorità denunciando l’accaduto ai carabinieri, e appena rientrata in Ticino, contattò la pretura che contro il 20.enne emise un ordine restrittivo con cui gli vietava di avvicinarsi alla ragazza.