Dopo una relativa «tregua» nei contagi da COVID-19 registrata per la chiusura delle scuole primarie durante le vacanze natalizie, il virus ha ripreso a circolare tra i banchi della regione. È di ieri infatti la notizia di una classe delle Scuole elementari di Tenero sottoposta a quarantena. Secondo prassi consolidata,sarebbero un paio gli allievi risultati positivi; il periodo di isolamento della classe da loro frequentata, compresi docenti e genitori, durerà fino all’8 febbraio, si segnala nella sezione del sito del Dipartimento scuola, educazione e sport ( DECS) dedicata all’anno scolastico in corso e alla pandemia. Stessa data di conclusione del periodo di isolamento per una classe elementare di Locarno Monti, quarantena che è stata «ufficializzata» lo scorso 1. febbraio. Anche in questo caso si tratterebbe di uno o due giovani allievi che sono risultati positivi alla variante inglese del virus, quella considerata più contagiosa.

Dicembre il mese nero