Un incidente della circolazione è avvenuto mercoledì pomeriggio, attorno alle ore 15:00, in un posteggio privato di un palazzo in via San Nicolao a Tenero. Stando alle prime informazioni il conducente della vettura stava uscendo dalla rampa del posteggio quando, per motivi da stabilire, si è spostato alla sua sinistra cadendo dal muretto laterale e terminando nel piazzale sottostante. I due occupanti, due anziani, sono rimasti feriti in modo apparentemente non grave e sono stati soccorsi dal personale sanitario del SALVA intervenuto sul posto unitamente alla Polizia Cantonale e Comunale. Dopo le prime cure i due sventurati sono stati trasportati all’ospedale per ulteriori accertamenti.