Da un lato il sindaco ad interim, nonché uscente avendo capitanato l’Esecutivo già durante la scorsa legislatura: Damiano Vignuta del PLR. Dall’altro lo sfidante, appartenente alla corrente politica che nei decenni precedenti ha condotto il Municipio ininterrottamente: René Grossi (PPD-GG-SosteniAMO Gordola). A separare i due giovani pretendenti, il primo del 1981 e il secondo del 1992, durante la prima tornata elettorale è stato comunque un buon numero di preferenze. Ma sarà una lotta all’ultimo voto quella che andrà in scena a Gordola il 16 maggio per l’elezione del sindaco. Le logiche partitiche, in questi frangenti, vengono meno. Contano soprattutto le persone. E nel teso panorama politico gordolese anche questa votazione sarà verosimilmente condizionata dagli strascichi del recente referendum...