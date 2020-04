Due salotti al San Carlo per sentirsi più vicini

Arcobaleno e Cuore. Si chiamano così, con nomi che evocano i colori e il calore che l’affetto dei nostri cari può restituirci, le due salette allestite alla Istituto per anziani San Carlo di Locarno, grazie alle quali residenti e parenti potranno finalmente tornare a incontrarsi. Certo, per ovvi motivi dovuti alla diffusione e alla pericolosità soprattutto per gli anziani della malattia COVID-19, non ci si potrà ancora abbracciare. Ma quantomeno – e non è certo poco – ci si potrà fisicamente vedere.«Si tratta di una bellissima iniziativa. Un grazie particolare lo rivolgo a chi l’ha ideata, la direzione dell’istituto, e a coloro che l’hanno realizzata, gli uomini della Protezione civile», sottolinea il municipale Giuseppe Cotti, responsabile politico dell’istituto per anziani. «Il mio pensiero...