Adottando una metafora acustica si potrebbe paragonarlo ad un’eco ricorrente, un auspicio che si ripropone da decenni a scadenze regolari, senza aver però mai trovato finora la strada per diventare realtà. E oggi vien quasi da chiedersi se sia davvero ancora un’irrinunciabile esigenza, vista la validità delle soluzioni alternative che sono state perfezionate nel tempo. Stiamo parlando del progetto di realizzare una sala per concerti nel Locarnese. L’ultimo contesto in cui lo si considerava concretamente era la variante di Piano regolatore riguardante il comparto dell’ex aerodromo di Ascona, dossier che ancora non ha trovato uno sbocco definitivo. Intanto, come detto, la musica sulle rive del Verbano – soprattutto la classica – ha fatto di necessità virtù, occupando spazi che si stanno rivelando...