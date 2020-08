«Il costante monitoraggio dell’uso delle mascherine su bus e treni delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) mostra da parte dei viaggiatori un utilizzo sempre più regolare dell’importante strumento di prevenzione dei contagi. I contravventori tuttavia non mancano». Lo si legge in una nota odierna delle FART, che prosegue: «Al fine di sensibilizzare ulteriormente gli utenti dei mezzi pubblici, FART – in collaborazione con Brilla e Profuma SA e con SITISA SA -, il 14 e il 15 agosto distribuirà gratuitamente 2 mila mascherine a tutti gli utenti in transito a Muralto». Il direttore delle FART Claudio Blotti aggiunge: «Per sensibilizzare i nostri passeggeri, abbiamo da subito introdotto annunci vocali sui bus, abbiamo esposto flyer e poster informativi su treni e bus e abbiamo richiesto l’intervento di personale di sorveglianza e della polizia, laddove sono state constatate gravi irregolarità». Nel comunicato si evidenzia che : «Il mancato rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina sembra essere una realtà limitata ma ancora presente, con particolare riferimento alle linee turistiche e alle corse serali, molto frequentate dai giovani». Le 2 mila mascherine chirurgiche sono tipo II R omologate. Un’ulteriore campagna di sensibilizzazione sarà svolta a Muralto: