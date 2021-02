Ci risiamo. Nonostante i cambiamenti proposti dai progettisti, il centro polifunzionale La Campagna, previsto nella zona delle Cinque Vie a Locarno, continua a non piacere alla locale associazione di quartiere che, come fece nel 2017, ha appena inoltrato al Municipio cittadino un’opposizione contro la pubblicazione della nuova versione del progetto (di cui avevamo dato notizia lo scorso 21 gennaio). In generale le censure sollevate rimangono quelle e riguardano, in particolare, le aree verdi, la qualità di vita nel quartiere e il rischio di veder aumentare il traffico, in una zona già di per sé congestionata. «Sebbene gli architetti si siano prodigati per migliorare il progetto dell’edificio polifunzionale con “La Campagna variante 2”, mantenendo e dando il giusto valore all’edificio storico disegnato dall’architetto E. Cavadini, riorganizzando gli spazi pubblici e prevedendo un’area verde più ampia – scrivono, fra l’altro, gli opponenti – questi nel suo insieme, purtroppo non è cambiato di molto da quello iniziale al quale abbiamo interposto un primo ricorso già il 28 novembre 2017. Ricorso che desiderava venisse garantita una maggiore qualità di vita nel quartiere e nel contesto urbano».