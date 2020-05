Riprende domani, giovedì 21 maggio, dalle 9 alle 17, il mercato in piazza Grande a Locarno. «La situazione delicata porta ad essere solidali e responsabili: siamo certi che comprenderete la necessità di adattarsi con buonsenso ai cambiamenti temporanei dovuti alle circostanze», si legge nella nota odierna dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli. Così come capiterà sabato prossimo, 23 maggio, per quello di Bellinzona, anche l’appuntamento nell’altra città del Sopraceneri si «allarga» in quanto le bancarelle e gli stand dovranno essere distanti 8 metri una dall’altra per rispettare le disposizioni atte a frenare la diffusione del coronavirus.