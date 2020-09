Erano circa le 22.30, quando un automobilista di 21 anni, cittadino svizzero, pure domiciliato nella regione, stava circolando al volante della propria vettura in via Orelli, fra la rotonda di Piazza Castello e il Lungolago, in direzione di quest’ultimo. Giunto all’altezza dell’incrocio con via della Posta (nei pressi del supermercato Aldi e del palazzo amministrativo del Cantone), si è improvvisamente visto comparire davanti il 55.enne macedone, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali da sinistra verso destra.

Per cause che l’inchiesta dovrà appurare, l’uomo è stato investito dalla vettura del giovane ed è stato scaraventato in avanti per diversi metri, prima di ricadere pesantemente sul campo stradale. Immediato è scattato l’allarme, che ha portato sul luogo dell’investimento, oltre alla Cantonale, un’ambulanza del Salva e anche una pattuglia della Polizia comunale di Locarno, che ha dapprima chiuso al traffico via Orelli per permettere sia i soccorsi sia i necessari rilievi ed ha quindi ripristinato la viabilità.