Andare in controtendenza e investire con lungimiranza nonostante la crisi. Soprattutto ora che il territorio e le zone meno densamente popolare potrebbero vivere un momento di rinascita. È la filosofia sposata in alta Vallemaggia, dove proprio in questi giorni sono giunte buone notizie riguardanti sei progetti che il Consiglio direttivo dell’Ente regionale di sviluppo ha deciso di supportare. Il tutto nell’ambito del masterplan dell’alta Vallemaggia, il piano di sviluppo per il territorio che si estende da Cevio al Basodino e al pizzo Cristallina e che comprende le valli Bavona, Lavizzara e Rovana.

In piena esecuzione

Lo strumento è in piena realizzazione, tanto che nel corso dell’ultimo anno sono state concretizzate le prime iniziative. Tra queste il Trekking dei laghetti alpini promosso dall’associazione Via Alta Vallemaggia, le vie d’arrampicata sulla diga del Sambuco a Fusio, il Coworking Vallemaggia realizzato dal Comune di Cevio e il negozio di prodotti locali gestito dall’Associazione Val Magia, rimasto aperto anche in queste settimane difficili.

Ora la speranza è che quest’estate possa essere aperta al pubblico la Ca’ Vegia di Cerentino, un’antica casa restaurata mantenendo le caratteristiche originali, dove sarà possibile trascorrere soggiorni in un ambiente rimasto fermo al Settecento. Da ricordare inoltre la nuova slittovia di Bosco Gurin, che dovrebbe essere aperta nella prossima estate. Non mancano poi alcuni cantieri aperti, come quello di Casa Begnudini, i cui lavori dovrebbero essere ultimati nel corso dell’anno, per permettere di accogliere, a San Carlo, i gruppi di volontari impegnati nei lavori di valorizzazione territoriale in Bavona. Nei prossimi mesi dovrebbero inoltre iniziare gli interventi per la realizzazione del nuovo centro di accoglienza per i visitatori nell’ambito del progetto di valorizzazione della valle del Sambuco.

Sì alle migliorie alpestri

Ma, come si diceva all’inizio, è di questi giorni la notizia che l’Ente regionale di sviluppo del Locarnese e valli supporterà la realizzazione di sei interventi contemplati dal masterplan. In due casi si tratta di progetti di miglioria alpestre necessari al mantenimento dell’attività a Grossalp e all’alpe Bolla Froda. Altre due sono iniziative private promosse da giovani valmaggesi che con spirito di iniziativa hanno deciso di mettersi in gioco e di investire per far crescere la propria attività imprenditoriale in una regione periferica. Completano il quadro due iniziative legate a progetti di valorizzazione paesaggistica in valle Bavona e Lavizzara, le quali contribuiscono in maniera decisiva al mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche del territorio.

Il Gruppo masterplan dell’alta Vallemaggia intende continuare ad investire con lungimiranza, augurandosi che «già a partire dai prossimi mesi le valli possano beneficiare della crescita d’interesse verso i territori meno densamente popolati».

