È l’inizio di una nuova era per le scuole al Burio

Decisioni di peso quelle adottate dal Consiglio comunale di Gordola. Il Legislativo ha stanziato un credito di 195.000 franchi per l’aggiornamento del progetto (definitivo) concernente il risanamento globale della scuola comunale al Burio e ha anche avallato 3,8 milioni di franchi per lavori urgenti (già eseguiti) e per la ristrutturazione della palestra e degli spogliatoi.

Due i fronti che si sono palesati durante la seduta. Da un lato PLR e PPD che, coesi, alla fine l’hanno spuntata. E, dall’altra, la Lega e il gruppo Alternativa per Gordola, contrari, che caldeggiavano una costruzione ex novo in zona alla Monda. «PLR e PPD hanno sempre seguito la strada del risanamento», si legge in una nota congiunta dei due partiti di centro. Partiti che «sono sempre stati convinti che questa sia la via...