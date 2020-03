È morto all’ospedale La Carità di Locarno il noto psichiatra Nicola Ferroni. Aveva 66 anni. Ferroni, residente a Muralto, era ammalato di Covid-19. La notizia è stata resa nota quest’oggi da Muralto Democratica, per cui era candidato alle prossime elezioni. Su Facebook si legge: «È con immenso dolore e tristezza che vi comunichiamo la scomparsa di Nicola Ferroni, nostro candidato, che era ricoverato a La Carità di Locarno. Con le parole di Bibiano Monotti ‘Una triste notizia che lascia in tutti noi un profondo sconforto rendendo ancora più duro e cruento il momento che stiamo vivendo. L’avventura politica che ci ha fatto incontrare e conoscere ci ha fatto apprezzare e stimare la personalità di Nicola’. L’amico Claudio Franscella, presidente del Gran Consiglio ticinese, lo ricorda con le lacrime agli occhi: ‘Abbiamo perso una grandissima persona. Un professionista serio. E personalmente sento di avere perso anche un vero amico, un confidente’. Nicola Ferroni, era titolare di uno studio privato e medico responsabile dell’Unità di Medicina Psicosomatica (UMP) della Fondazione Clinica Varini dal 1996. È stato anche psichiatra della Piazza d’Armi del Sopraceneri. A lungo è stato membro del gruppo d’intervento militare sullo stress postraumatico. È stato anche professore a contratto alla Scuola di specializzazione in Psicoterapia Conversazionale di Parma e riconosciuta dal Ministero Italiano Università e Ricerca. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze».