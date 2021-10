È morto il 73.enne svizzero, domiciliato nel Locarnese, rimasto vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 28 settembre verso le 19 a Verscio. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota, spiegando che l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Il 73.enne era precipitato in un riale in seguito al cedimento improvviso di un corrimano in legno.