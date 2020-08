Marzorini è stato un personaggio cantonale a tutto tondo. Avvocato, notaio e politico. Senza dimenticare il suo grande impegno a favore di diverse realtà associative. Fabio Regazzi, che con l’amico Oviedo condivideva molte passioni (dalla politica alla caccia), in un accorato post su Facebook lo ricorda come una persona dal «carattere apparentemente burbero, che nascondeva invece un animo buono e disponibile». E proprio così era Marzorini, schietto e deciso, ma dal cuore grande.

Ma Oviedo Marzorini era un personaggio conosciuto in Ticino anche per la lunga militanza politica, tra le fila del PPD. Prima come consigliere comunale a Gordola (’72-’76) e a Minusio (’88-’04), dove aveva rivestito la carica di primo cittadino tra il 2000 e il 2002. La sua attività politica non si era però fermata ai confini comunali. Dal 1992 al 2007 sedette infatti in Gran consiglio e tra il 2004 e il 2005 ne fu anche presidente.