Prima di designare il nuovo timoniere è necessario stabilire la rotta. È secondo tale filosofia che intende procedere il Municipio di Locarno riguardo ai propri Servizi culturali. Ad illustrarlo è stata, ieri in coda alla riunione del Consiglio comunale, la municipale Nancy Lunghi, rispondendo a un’interpellanza del gruppo PLR (prima firmataria Franca Antognini, assente alla riunione e di cui ha fatto le veci Luca Renzetti). L’atto prendeva spunto dall’annullamento del primo concorso per la nomina del nuovo direttore dei servizi. Concorso che, ha annunciato la capa dicastero, sarà verosimilmente riproposto nella seconda metà dell’anno prossimo.

Futura politica da definire

«Questo lasso di tempo – ha proseguito Lunghi – ci servirà per elaborare un’analisi che definisca la futura politica culturale della Città e, di conseguenza, le esigenze amministrative, organizzative e finanziarie necessarie alla sua realizzazione». In particolare andrà valutata un’idonea organizzazione delle diverse sezioni che compongono i Servizi culturali, «in modo – ha proseguito la municipale – che possano gestire i tre musei comunali, l’archivio, le collezioni e la biblioteca. Inoltre – ha aggiunto – si dovranno studiare anche le modalità di collaborazione e di sostegno alle proposte culturali di terzi». Nel frattempo, comunque, l’attività del settore sarà garantita dall’attuale direzione ad interim, che, secondo l’Esecutivo, «è in grado di gestire le varie esigenze dei Servizi culturali e, se necessario, potrà affidarsi a terzi per l’allestimento di mostre, tramite mandati esterni puntuali».

Il primo passo verso la riorganizzazione sarà la creazione di una Commissione cultura, attualmente al vaglio del Municipio. Una volta adottate decisioni definitive sui compiti dell’organismo e sulla sua composizione, questi ultimi verranno puntualmente comunicati anche al Legislativo. Entrando nei dettagli, Lunghi ha spiegato che i Servizi culturali dovranno essere riorganizzati in funzione della politica auspicata e delle risorse finanziarie disponibili. «Ciò significa – ha aggiunto – che la riorganizzazione verosimilmente non si limiterà alla nomina di un nuovo direttore o di una nuova direttrice, ma comprenderà la definizione dei diversi ambiti di attività (musei, archivio, biblioteca, collezioni, sostegno alle iniziative di terzi), che dovranno essere gestiti da personale con specifiche competenze».

Occhi sull’audiovisivo

L’idea è anche quella di allargare gli orizzonti, puntando su ambiti potenzialmente migliorabili. Quello dell’audiovisivo, ad esempio, «in cui si possono prospettare interessanti sviluppi – ha spiegato la municipale – sia nel contesto della produzione e della valorizzazione del patrimonio culturale, sia dal profilo economico». Sempre per quanto riguarda i dettagli, ma a più breve termine, la capa dicastero ha sottolineato come, nell’immediato, per Casa Rusca, ma anche per Casorella e per il Castello, si stia seguendo nelle grandi linee l’impostazione espositiva data nel corso degli scorsi anni, con – fra l’altro – un occhio particolare per il pubblico giovane e per il coinvolgimento delle scuole.

L’arte al femminile

In particolare, la programmazione 2022 della pinacoteca comunale prevede l’organizzazione di quattro esposizioni, il cui filo conduttore sarà la presentazione di opere che evocano il discorso della migrazione e del vissuto in contesti e in paesi diversi. «Inoltre – ha aggiunto Lunghi – si darà ampio spazio ad artiste donne, fino a oggi rarissimamente esposte nelle sale del Museo Casa Rusca». La capa dicastero ha concluso invitando anche i colleghi a partecipare alle iniziative proposte, «che hanno sì grande importanza in ottica turistica (e se ne terrà conto nell’ambito della riorganizzazione, ndr.), ma vivono anche (e soprattutto) grazie al sostegno del pubblico locale».

Un’opera indispensabile

In chiusura di riunione il municipale Nicola Pini ha poi risposto anche all’interpellanza interpartitica (primo firmatario il socialista Pier Mellini) riguardante la futura galleria di Moscia e il relativo finanziamento, che non prevede contributi da parte della Confederazione. In buona sostanza il capo dicastero ha ribadito le spiegazioni già fornite al Corriere del Ticino la scorsa settimana dal presidente della Commissione intercomunale dei trasporti (CIT) Paolo Caroni. Per tutti quei motivi, ha spiegato Pini (definendo l’opera «indispensabile») la Città «non ritiene giustificato rimettere in discussione tutta la procedura e la chiave di riparto stabilita a suo tempo». Se poi la deputazione ticinese alle Camere federali vorrà tentare di ottenere comunque gli aiuti di Berna, «avrà tutto il nostro sostegno politico».

L’omaggio a Mani Vetterli

Ha preso un po’ tutti in contropiede, infine, l’annuncio delle dimissioni del consigliere comunale decano di Locarno. Dopo i primi attimi di sorpresa, sono stati in molti a rendere omaggio al liberale radicale Mani Vetterli e a ringraziarlo per l’impegno profuso nei decenni di militanza, definendolo «pacato, intelligente e competente».

