«L’imputato va scarcerato. Non è assassinio, ma ha commesso un omicidio colposo, sicuramente negligente, per una morte inaspettata e improvvisa della sua compagna all’interno di una pratica sessuale estrema ma condivisa. L’imputato non è uno stinco di santo, ma non è un mostro. Perché il movente economico non regge alla prova dei fatti e la coppia non ha litigato, ma solamente discusso, anche animatamente, duerante la notte del 9 aprile 2019 nella camera dell’hotel La Palma au Lac di Muralto».