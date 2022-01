Quanti punti di vista e parametri ci ha costretti a rovesciare la pandemia. Prendete i criteri che segnano un successo, ad esempio. Un tempo erano numeri o magari entrate, fisiche o finanziarie. Oggi spesso l’obiettivo primario è quello di esserci. Citando Samantha Bourgoin, «riuscire a trasformare i problemi in soluzioni». Lo hanno fatto lei e i suoi compagni di avventura con l’edizione 2021/2022 di Locarno on Ice, che sta per chiudere i battenti in piazza Grande dopo oltre un mese di apertura. Di numeri la portavoce degli organizzatori preferisce non farne (anche se è facile immaginabile che l’affluenza non sarà stata ai livelli del passato), «perché in questo periodo lasciamo l’incombenza ad altri. Noi volevamo esserci e offrire qualche momento di incontro e di serenità e credo di poter...